Divulgado calendário da edição única do Sisu 2024

Pela primeira vez, em 2024, o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, terá apenas uma edição. Os interessados em concorrer uma das 264 mil vagas oferecidas pelo Sisu, de um total de 127 universidades, poderão se inscrever entre os dias 22 e 25 de janeiro de 2024, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O Ministério da Educação publicou o edital do processo seletivo nesta sexta-feira (29). A nova edição do Sisu oferta vagas de cursos com início das aulas previsto para o primeiro e o segundo semestre de 2024.

As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as notas obtidas no Enem 2023, Exame Nacional do Ensino Médio. Lembrando que não pode ter zerado a prova da redação. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de vaga, que podem ser alteradas ao longo do período de inscrição. O Sisu disponibilizará ao candidato, em caráter informativo, a nota de corte para cada instituição participante.

De acordo MEC, o candidato não poderá escolher em qual semestre irá ingressar, porque isso depende da classificação no curso pretendido. Mesmo assim, ele concorrerá às vagas do ano inteiro com uma única inscrição. Diferentemente dos anos anteriores, na nova edição do Sisu a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação superior participantes.

Outra mudança importante: o Sisu 2024 seguirá as alterações estabelecidas na nova Lei de Cotas. Desse modo, todos os inscritos serão classificados conforme desempenho no Enem, primeiramente na modalidade ampla concorrência. Em seguida será observada a reserva de vagas seguindo a legislação e pelas políticas de ações afirmativas das instituições de ensino.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso. O período previsto para as matrículas é de 1º a 7 de fevereiro. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024.

Com informações da Agência Brasil