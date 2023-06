Divulgada lista de carros com descontos de até R$ 8 mil; confira

Confira a lista com veículos e seus respectivos descontos no link: Relação de Modelos e Versões por ordem alfabética .

Todas elas solicitaram inicialmente o máximo de recursos permitidos no momento de adesão ao programa, ou seja, R$ 10 milhões cada, sendo que seis delas (Volks, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault) já pediram crédito adicional de mais R$ 10 milhões. A soma (R$ 150 milhões), incluindo os créditos adicionais já solicitados, representa 30% do teto de R$ 500 milhões que poderão ser usados pelas empresas como crédito tributário para venda de carros mais baratos.

A lista de carros que terão descontos de até R$ 8 mil foi divulgada pelo governo, nesta quarta-feira (14). Entre as montadoras que participam do programa estão Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot, totalizando 31 modelos e 233 versões.

