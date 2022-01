Diretor do Inep e mais 3 coordenadores são exonerados após provas do Enem 2021

Alexandre Avelino Pereira, então diretor de planejamento do Inep, foi exonerado do cargo na manhã desta quinta-feira (20). A saída de Alexandre acontece logo depois da finalização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021. No lugar dele, assume Jofran Lima Roseno. Alexandre estava na direção desde maio de 2021, mas teve uma gestão conturbada que levou 37 servidores a pedirem renúncia de seus cargos. Na época eles denunciaram tentativas de interferências no conteúdos das provas do Enem e risco ao sigilo do exame. Três deles são coordenadores e foram exonerados junto com o diretor. São eles: Andréia Santos Gonçalves, coordenadora-geral do Desenvolvimento da Aplicação; Marcela Guimarães Côrtes, coordenadora-geral da Gestão de Pessoas e Hélio Junio Rocha Morais, coordenador-geral de Logística da Aplicação.

