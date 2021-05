Diretor do Butantan: 'Ataques' prejudicam relações com a China

Covas disse ainda que, antes, para obter os insumos as questões eram resolvidas em 15 dias. No momento atual, demoram mais de mês.

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirma em depoimento à CPI que declarações de integrantes do governo federal prejudicam relações com a China, que é o maior exportador mundial de insumos, e que o embaixador do país chegou a relatar ‘inconformismo’ com os ataques.

