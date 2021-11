Diretor de presídio é afastado após detento publicar rotina no TikTok

Após a conta no TikTok de um detento ser descoberta na última segunda-feira (1º), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) exonerou o diretor do Presídio Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com o G1, o detento publicava vídeos dentro do Presídio Dalton Crespo desde o dia 7 de Outubro deste ano, divulgando rotina, café da manhã, banho de sol e entre outros. Ele foi punido e transferido para uma unidade de segurança máxima.

A Seap ressaltou nesta quinta que a "Corregedoria do órgão irá apurar, com rigor, o ingresso do material não permitido".