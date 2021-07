Diretor da Saúde suspeito de autorizar reverendo a negociar vacina é exonerado

A decisão da exoneração ocorre também um dia após a aprovação da CPI no Senado aprovar a convocação do reverendo Amilton Gomes de Paula, presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah).

O diretor do departamento de Imunização do Ministério da Saúde, Lauricio Monteiro Cruz, foi exonerado do cargo. A demissão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (8).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.