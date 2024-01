Direção do BBB 24 fica aliviada com desistência de Vanessa Lopes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A desistência de Vanessa Lopes do BBB 24 (Globo) pode ter pego de surpresa os outros participantes, mas a direção do programa já esperava por esse desfecho desde quarta-feira (17). Foi quando a influenciadora começou a dar sinais de que enfrentava problemas de saúde mental.

A reportagem apurou que, há dois dias, ela já havia deixado claro que não queria continuar no jogo durante conversa com a psicóloga do programa. Na ocasião, no entanto, ela foi aconselhada a permanecer na atração por mais um tempo e lembrada de que poderia desistir a qualquer momento, caso realmente não aguentasse a pressão.

Mas a equipe de produção começou a ficar assustada com a influenciadora após as últimas conversas com os colegas de confinamento. A saída dela nesta sexta-feira (19) foi vista como um alívio, já que não sabiam mais como conduzir a situação nem podiam retirá-la de lá sem que ela descumprisse uma das regras do programa.

Os diretores temiam uma situação mais grave. Um produtor da atração, que não quis se identificar, contou à reportagem que toda a equipe estava preocupada e que, por meio das câmeras do programa, a participante vinha sendo monitorada com mais cautela a todo momento.

Vanessa chegou a insinuar que os brothers eram atores e também comentou que o livro "1984", escrito pelo britânico George Orwell, era inspirado no programa. O clássico da literatura mundial foi lançando em 1949, quando a televisão nem tinha chegado ao Brasil (a primeira transmissão foi em 1950).

A influenciadora jogou fora todas as escovas de dentes dos colegas durante uma faxina no banheiro e falou coisas desconexas para Alane e Beatriz. Muitos famosos como Deborah Secco, Jojo Todynho, Whindersson Nunes e Mel Maia demonstraram preocupação com a sister e pediram a sua saída.

Procurada, a Globo enviou um comunicado sobre a saída da participante. "Vanessa Lopes apertou o botão de desistência da casa do Big Brother Brasil 24 na tarde desta sexta-feira, dia 19 de janeiro. A desistência de um participante resulta em sua desclassificação do reality show. Mais detalhes serão informados por Tadeu Schmidt no BBB, hoje à noite", diz o comunicado.