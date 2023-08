Diarista morre eletrocutada no primeiro dia de trabalho enquanto lavava calçada

Your browser does not support the video tag.

Renata Ferreira Lopes, uma diarista de 24 anos, morreu após receber um choque elétrico enquanto limpava uma calçada com uma lavadora de alta pressão em Jataí, sudoeste goiano. Era sua primeira vez trabalhando naquela casa. O acidente ocorreu no sábado (5).

De acordo com o delegado Marlon Luz, o corpo de Renata apresentava lesões de eletrocução nos braços. A investigação vai apurar se o proprietário da casa tem alguma responsabilidade pelo ocorrido.

“Preliminarmente, uma extensão com emendas e fitas isolantes pode ter tido um contato com a água. A máquina era aparentemente nova. Vamos apurar se houve um homicídio culposo por parte do proprietário da casa, se houve alguma negligência na manutenção do compressor e da extensão", explicou o delegado, de acordo com o G1.

A jovem deixa para trás o marido e duas filhas pequenas, conforme informado pela polícia. Foi o próprio marido quem percebeu a ausência de notícias de Renata por um longo período e, ao pular o muro da casa, encontrou-a caída no corredor ao lado da lavadora.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e recolheu a mangueira e a lavadora para análise.