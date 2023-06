Dia dos Namorados: solteiros cobram promessa de Lula

No dia dos namorados, comemorado nesta segunda-feira (12), os solteiros fazem um apelo ao presidente Lula (PT): a criação do "Ministério do Amor" e programas sociais como o "Meu Crush, Minha vida" e o "Date Brasil".

Isso porque, durante as eleições em outubro do ano passado, Lula falou em um podcast sobre a sua relação com Janja e ousou fazer uma promessa arriscada à nação brasileira.

"Um homem sem um amor não é nada. No meu governo todo mundo vai namorar", prometeu.