Di Genio 'ampliou o acesso à educação no Brasil', diz Dráuzio Varella

Ele sabia entender as pessoas. Di Genio sabia até onde ele poderia ir com cada pessoa. Tinha essa habilidade. Isso foi muito útil na carreira dele.

Optou por um nicho do mercado para gente que não tinha condições de pagar muito. Às vezes, as pessoas criticavam. Diziam que o ensino era massificado, mas quanta gente passou por lá? Se essas pessoas não tivessem cursado a Unip, elas teriam cursado universidades melhores? O que surgiu depois na iniciativa privada? Faculdades de baixo nível.

O Objetivo começou assim: nós dois juntos e outros colegas que chamamos para dar aulas. Escolhemos o nome e publicamos um anúncio no Jornal da Tarde em 1966. Ele abraçou aquilo com uma força incrível. Virou a razão da vida dele. Não quis mais saber de medicina. Praticamente, ele não teve vida pessoal. A vida dele foi o trabalho. Só falava no cursinho. Um dia conversamos e eu disse que não queria continuar. Eu queria ser médico.

Amigo de muitos anos, o médico Dráuzio Varella, falou aosobre sua parceria com o médico João Carlos Di Genio, que morreu neste sábado, 11, vítima de enfarte aos 82 anos, e com quem criou o cursinho Objetivo.

