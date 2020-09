Detento arranca coração de companheiro de cela após ler bilhete de facção

Alexander Alves, de 27 anos, teve o coração arrancado por um colega de cela, de 24 anos, dentro da penitenciária de Blumenau, na tarde de quarta-feira (16).

Segundo o Correio Brasiliense, a polícia contou que o autor do crime afirmou que teria encontrado no bolso de Alexander, um bilhete com ordens de outra facção para matar o suspeito. Ele então detalhou para os policiais que deu um golpe mata-leão e bateu a cabeça de Alexander; em seguida, pegou uma lâmina de barbear, tirou o coração e colocou dentro de uma sacola. Ao final do crime macabro, acionou os agentes penitenciários.

Ao longo da semana, funcionários e outros presos serão chamados para prestar depoimento.