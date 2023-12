Detento aproveita saidinha temporária para passear de jet ski e volta à prisão

No dia 30 de dezembro, a tornozeleira eletrônica indicou que o detento não estava no perímetro permitido. Os policiais foram até a localização dele e constataram que ele havia saído para dar uma volta de jet ski em um lago da região.

Ele sido liberado no dia 22 de dezembro e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e deveria retornar no dia 2 de janeiro.

Um detento, de 30 anos, aproveitou a saidinha temporária de Natal para passear de jet ski fora do perímetro permitido e acabou sendo preso novamente em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O detento, que não teve a identidade divulgada, foi preso por tráfico de drogas.

