Despacho gratuito de bagagens em voos é aprovado na Câmara

Já o deputado Wolney Queiroz (PDT-PE) afirmou que a justificativa de que a cobrança da taxa sob as bagagens iria baratear as passagens “era conversa para boi dormir”.

A mudança faz parte de uma medida provisória que altera as regras para o setor aéreo, conhecida como “MP do Voo Simples”. Os deputados aprovaram um destaque do PCdoB que proíbe a cobrança da taxa. Foram 273 votos a favor e 148 contrários. Agora, a matéria segue para análise do Senado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.