Desenrola terá dia D para negociação de dívidas na próxima quarta

Lançado há quase quatro meses, o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola, vai promover um mutirão, na próxima quarta-feira.

O governo criou o dia D, na tentativa de zerar dívidas dos brasileiros com bancos, com o programa Minha Casa Minha Vida e o Fies, Fundo de Financiamento Estudantil.

No dia D do Desenrola será possível renegociar dívidas e quitar as parcelas em aberto com descontos e melhores condições para o pagamento. Assim, é possível se livrar do nome sujo nas instituições de proteção ao crédito, situação que 70 milhões de brasileiros enfrentam, segundo o Ministério da Fazenda.

Lançando em julho de 2023, o Desenrola Brasil é um programa destinado a combater a inadimplência e ajudar as pessoas que se endividaram a limparem seus nomes nas instituições de proteção ao crédito.

Pode ser negociada qualquer dívida inscrita entre 2019 e 2022, com valor atualizado de até R$ 20 mil. Todas as informações do programa estão na internet, no site desenrola.gov.br

Com informações da Radioagência