Desembargador pede desculpas por 'brincadeira' após vazar conversa íntima durante sessão ao vivo

Em nota, o presidente do colegiado Paulo Edison de Macedo Pacheco classificou como "brincadeira" e pediu desculpas ao Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira que "sequer participava da desafortunada conversa", diz trecho do comunicado.

"Você é um tratante, ficou de ir na sexta-feira e não foi (...) Vou levar as duas lá para você ver. Uma para você e uma para o Xisto. A primeira... a loira é do Xisto", diz Pacheco. "Tá bom. O Xisto vai gostar", responde Vieira. Em seguida, Paulo Edison é avisado que a transmissão já havia começado. "Presidente, estamos ao vivo, já.".

No vídeo que circula pelas redes sociais mostra Paulo Edison revela que o desembargador Antônio Loyola Vieira deixou de ir a um local —sem citar onde seria—. Vieira responde dizendo que não conseguiu ir porque está numa correria. O diálogo entre os desembargadores ocorreu na última quinta-feira (25) e o vídeo foi retirado do ar.

O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Paulo Edison de Macedo Pacheco, pediu desculpas nesta terça-feira (30) por uma conversa íntima vazada durante transmissão de uma sessão no canal do órgão pelo YouTube.

