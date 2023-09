Desembargador é baleado ao reagir a assalto e trocar tiros com bandidos

Rangel foi socorrido inicialmente por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estancaram o sangramento antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias, e, em seguida, transferido para o Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, para a retirada do projétil, que se alojou na perna.

O desembargador Paulo Sérgio Rangel do Nascimento foi baleado na perna esquerda na manhã deste domingo (24), durante uma tentativa de assalto na Rodovia Washington Luis, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele voltava de um evento de motos em Belo Horizonte.

