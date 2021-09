Desabamento de laje mata criança que buscava tijolo para casinha de cachorro

Segundo o G1, o menino foi com o primo até a residência procurar tijolos para fazer a casinha do seu cachorro que havia acabado de ganhar de uma vizinha, porém a construção não aguentou o peso das crianças e desabou. A família os socorreu e eles foram levados para o Hospital,

Um menino de 11 anos identificado apenas como Michel morreu na tarde de quinta-feira (23) após a laje de uma casa abandonada desabar, no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

