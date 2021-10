Deputados devem votar lei que prevê redução no custo da gasolina

Alguns parlamentares não concordam com a redução, pois acreditam que o valor do combustível continuará alto. E assim como o presidente Jair Bolsonaro, alguns parlamentares acreditam que a culpa seja dos governadores.

A proposta para a alteração na cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é adotar um valor fixo, e a ideia tem o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Nesta quarta-feira (13), Lira vai tentar negociar algo que viabilize a apreciação em plenário. Se não houver acordo, o texto não será posto em votação.

