Deputados destacam financiamento do Auxílio Brasil para aprovar PEC dos Precatórios

De acordo com a Agência da Câmara dos Deputados, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), afirmou que o auxílio poderia ser financiado por outras fontes. “Aqui, a preocupação central não é com população vulnerável, não é com Auxílio Brasil, não é com nada disso. Se o Governo, de fato, quisesse fazer Auxílio Brasil, faria uma medida provisória”, afirmou.

Os deputados destacam acordo para pagamento de precatórios do Fundef e necessidade de financiamento do Auxílio Brasil como principais fatores para a aprovação da PEC dos Precatórios.

