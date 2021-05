Deputados batem-boca em discussão sobre remédio à base de cannabis

Deputados da comissão instalada na Câmara para debater a liberação da comercialização de medicamentos à base de cannabis, bateram-boca durante sessão ocorrida nesta terça-feira (18).

Segundo o G1, o presidente da comissão, Paulo Teixeira (PT-SP), disse que foi agredido pelo deputado Diego Garcia (Podemos-PR), que negou a agressão.

A confusão aconteceu durante a votação de um requerimento que defendia o adiamento da discussão do parecer apresentado pelo relator da comissão, deputado Luciano Ducci (PSB-PR). O requerimento foi apresentado por Diego Garcia.

Teixeira, por sua vez, encerrou a votação e anunciou que o requerimento já havia sido rejeitado. Garcia, então, pediu votação nominal, o que foi negado pelo presidente da Comissão. Imagens da TV Câmara mostram Garcia caminhando em direção a Teixeira e fazendo um movimento com o braço.

Teixeira diz ter sido agredido por Garcia. “Esse deputado (Garcia) chegou aqui na frente e me deu um murro peito, me deu um tapa no meu peito”, disse Teixeira. Garcia nega: "Não houve agressão, tapa é muito diferente de toque, como as próprias imagens mostram. Eu encostei no presidente. Os ânimos de todos estavam exautados (sic), como geralmente acontece em votações polêmicas. Apenas reagi ao atropelo do presidente à quebra de acordo feito por ele mesmo com os deputados, para que as votações dos requerimentos de adiamento de discussão fossem nominais", disse Garcia.