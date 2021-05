Deputado oferece 'tratamento precoce' em troca de like no Youtube

O deputado oftalmologista Albert Dickson está na lista de médicos que oferece o 'tratamento precoce' contra a covid-19, espalhados pelo Brasil.

De acordo com a reportagem da BBC News, para se consultar com o médico é necessário 'se inscrever no seu canal do Youtube, printar a página, enviar o print da inscrição pelo Whatsapp, o nome completo do paciente, cidade/estado e sintomas'.

"Como que vocês vão ter direito à consulta? Vocês vão se inscrever no nosso canal, ganhando uma etapa no atendimento. Vocês vão printar e mandar para o meu WhatsApp. Quando você mandar, você já vai começar a ter o acesso à consulta comigo", disse o deputado do Rio Grande do Norte em um vídeo publicado no Facebook no dia 7 de março.

Em resposta a BBC, Dickson informou que apenas 'sugere' a inscrição em seu perfil de Instagram e canal do Youtube porque neles publica 'pesquisas atualizadas' e "explica a doença de forma detalhada e nossa experiência com a mesma, além de tirar dúvidas ao vivo".

O oftalmologista reafirmou ainda ser defensor do tratamento precoce desde o início da pandemia.