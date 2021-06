Deputado Luis Miranda pede prisão de Onyx Lorenzoni à CPI da Covid

De acordo com o Estadão, o deputado alega ter sido vítima de ameaças por parte de Onyx após o ministro afirmar à imprensa que o presidente Jair Bolsonaro determinou uma investigação da Polícia Federal sobre o parlamentar e seu irmão, o servidor Luis Ricardo Fernandes Miranda, do Ministério da Saúde depois que o deputado apresentou denúncias sobre um esquema de corrupção na compra de vacina Covaxin.

