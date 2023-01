Deputado ex-gay levanta Bíblia na posse de Lula e viraliza

O deputado Pastor Isidorio, do Avante, que é conhecido por suas declarações de que seja ex-gay, no dia de hoje, em Brasília, na posse do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamou a atenção ao levantar a Bíblia durante a chegada de Lula ao Congresso Nacional. Leia mais em Amazonas Direito.

