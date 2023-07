Deputado é flagrado usando giroflex em carro para 'furar' trânsito

O deputado estadual de São Paulo, Paulo Mansur (PL), se envolveu em uma polêmica ao ser flagrado usando um giroflex no carro usado por ele e que pertence à Assembleia Legislativa do estado. O mesmo era usado para evitar paradas no trânsito.

O equipamento é de uso exclusivo de veículos que oficiais como ambulâncias, viaturas, carros de bombeiros e de fiscais de trânsito. Fazer uso do giroflex indevidamente é infração segundo o Código de Trânsito Brasileiro.

O artigo 29 do CTB destaca ainda que , o "uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência".

O flagrante ocorreu na semana passada na Rodovia dos Imigrantes e foi feito por um popular que denunciou o caso nas redes sociais. Após a repercussão do caso, o deputado emitiu uma nota afirmando que faz uso do equipamento porque acha arriscado ficar parado no trânsito.

Ele alega que é figura pública e que pelo fato de apresentar um programa com linha policial, está exposto a ação de criminosos.

"O uso do giroflex é para segurança. A placa preta chama a atenção, e como figura pública e exposta, sinto receio de ficar parado no trânsito, a mercê dos criminosos", diz um trecho do documento.

Mansur ainda disse que não é o único a usar o giroflex e que inclusive, herdou o mesmo de outro político que usava o carro antes dele.