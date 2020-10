Deputado e filho são presos por envolvimento em esquema de 'rachadinhas'

Silas Bento, deputado estadual do Rio de Janeiro e o filho dele, Vanderson Bento foram presos esta manhã (23), por envolvimento em um esquema de “rachadinhas”. Eles foram detidos em Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

O Ministério de Público descobriu que o deputado mantinha uma mulher como funcionária fantasma e ficava com pelo menos 80% do salários que ela recebia pela folha da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O dinheiro era costumeiramente recolhido pelo filho dele Janderson que ameaçava a mulher para garantir que ela devolveria parte da quantia. Ela confessou o esquema e contou que recebeu dos cofres públicos, cerca de R$ 250 mil.

Ela também é um dos alvos da operação e vai responder pelo crime de lavagem de dinheiro. Silas vai responder por associação criminosa, peculato, extorsão e lavagem de dinheiro, juntamente com o filho que só não é acusado de lavagem de dinheiro.