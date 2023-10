Dentista morre esmagada por cavalo durante treinamento de hipismo

De acordo com o G1, testemunhas relataram que a mulher andava a cavalo quando puxou muito forte a rédea do animal, se desequilibrou e caiu. Em seguida, o cavalo acabou caindo em cima de Lídia.

Lídia Pires Ferreira,32, morreu esmagada por um cavalo durante um treinamento de hipismo, no domingo (1), em um haras do Lago Oeste, Distrito Federal.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.