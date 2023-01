Dentista é indiciado depois de paciente perder parte do nariz após procedimento estético

Além disso, Igor não tem permissão para fazer o procedimento, pois não é médico com formação necessária para tal. Elielma precisou fazer várias cirurgias reparatórias, mas mesmo assim, ficou com o rosto mutilado devido à necrose.

A Justiça indiciou o dentista Igor Leonardo Soares Nascimento por exercício ilegal da medicina e lesão corporal, após uma paciente perder parte do nariz depois de passar por um procedimento estético com ele.

