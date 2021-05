Dentista é acusada de deformar mais de 40 mulheres com harmonização facial

A polícia acredita que ela tenha feito muito mais vítimas e que novas denúncias devem surgir nos próximos dias. As denunciantes sofrem com as consequência e tentam recuperar a aparência.

A mulher usava o material por que o mesmo era bem mais barato que a substância adequada: "Ela oferecia às vítimas harmonização facial dizendo utilizar ácido hialurônico, que é um produto absorvível e temporário, e efetivamente utilizava o PMMA, que é uma substância inabsorvível e permanente que só se retira com cirurgia plástica. Onde ela gastaria cerca de 250 a 300 reais usando a substância certa, com a irregular ela gastava de 10 a 20 reais”, revela a delegada Nathalia Patrão, em entrevista ao G1.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.