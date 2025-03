Delma se emociona com Presente do Anjo

Ela foi às lágrimas ao ver o vídeo com depoimentos de familiares e amigos. "Ah, meus amores! Eu amo vocês! Minha família é tão linda... Obrigada, Senhor! Que gratidão, meu Deus do Céu!", declarou, profundamente comovida.

A dona de casa venceu a Prova do Anjo na tarde deste sábado (8) e neste domingo (9) desfrutou de seu Almoço do Anjo. Seu genro Guilherme, 27, e o amigo Vinícius, 28, foram os convidados para acompanhá-la na ocasião.

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Joselma, 54, não escondeu a emoção ao receber o Presente do Anjo no BBB 25 (Globo).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.