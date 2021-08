Delegado é encontrado morto na sede da Polícia Federal

De acordo com o G1, a morte será investigada pela própria instituição e está sendo tratada como suicídio. Ele é natural de Paraná estava trabalhando em Caxias do Sul desde junho.

O delegado Gastão Schefer Neto, de 48 anos, foi encontrado morto na sede da Polícia Federal (PF) de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (9).

