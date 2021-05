Defesa de Flávio pede que investigações de 'rachadinhas' sejam arquivadas

Segundo a denúncia do Ministério Público, as chamadas "rachadinhas" eram o esquema segundo o qual assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, devolviam parte da remuneração que recebiam.

Segundo apuração do G1, a defesa do parlamentar afirma na ação ao STF que o caso deve ser encerrado porque, segundo eles, houve ilegalidades ao longo da investigação.

A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu nesta sexta-feira (14), para que o Supremo Tribunal Federal (STF) arquive as investigações sobre 'rachadinhas.'

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.