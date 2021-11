Defesa de doutor Jairinho tenta reverter cassação do parlamentar

O perdido é para anular o decreto legislativo que em junho deste ano declarou a perda do mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar. A decisão unânime aprovada pela Câmara de Vereadores do Rio também impede Jairinho de se candidatar por oito anos.

A defesa de Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como doutor Jairinho, entrou com uma ação na justiça contra decisão que cassou o mandato dele como vereador no Rio de Janeiro.

