Defesa de Bolsonaro pede que Dino e Zanin sejam impedidos de julgar denúncia

Nesta terça-feira (25), a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin sejam declarados impedidos de julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado. Segundo o advogado Celso Vilardi, ambos os ministros já moveram ações contra Bolsonaro anteriormente, o que comprometeria a imparcialidade.

Além do pedido de impedimento, a defesa do ex-presidente também pediu que o Supremo determine se a competência para julgar a denúncia deve ser do plenário da Corte, composto por 11 ministros. Em outro desenvolvimento, a defesa do general Braga Netto, também acusado no inquérito, apresentou um pedido de suspeição contra o relator do caso, Alexandre de Moraes.

Esses pedidos serão analisados pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso. A decisão terá implicações significativas sobre o andamento do processo, que já conta com uma série de acusações graves contra Bolsonaro e outras 33 pessoas, conforme indicado pela PGR.