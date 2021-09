Decreto permite a Anatel ampliar acesso a internet

O decreto também retirou a exclusividade da Telebrás na implementação de redes privativas de comunicação na Administração Pública Federal. Com isso, outros órgãos públicos ou empresas privadas poderão prestar esse serviço. As redes privativas são consideradas mais seguras em relação a vazamento de dados.

Um decreto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro dá poder para a Anatel firmar compromissos com as operadoras de telecomunicações que ampliem o acesso à internet, especialmente nas localidades com baixa ou nenhuma conectividade.

