Decisão sobre uso da Coronavac em crianças sairá em breve, diz Anvisa

A Anvisa fez, nesta segunda-feira (17), uma nova reunião on-line sobre o uso pediátrico da vacina CoronaVac. Dessa vez, participam os técnicos da Gerência-Geral de Medicamentos da agência reguladora e os pesquisadores do Instituto Butantan, que representa a CoronaVac no Brasil. A agência analisa o pedido do Butantan para fazer uso emergencial do imunizante para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Na semana passada, um outro encontro sobre este assunto reuniu também técnicos do laboratório chinês Sinovac - que desenvolveu a vacina - e pesquisadores chilenos - onde o uso pediátrico da CoronaVac já foi autorizado. Nessa mesma reunião da semana passada, a Anvisa ouviu médicos da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e das sociedades brasileiras de: Infectologia, Pediatria e Imunologia. Esses especialistas fizeram pareceres a partir dos dados apresentados e enviaram para a Gerência-Geral de Medicamentos, que avalia o pedido em conjunto com a Gerência de Farmacovigilância. Agora, a Anvisa apresentou parte da análise que está em andamento, realizada com base nas informações fornecidas pelo próprio Instituto Butantan. A reunião também discutiu as novas fases da avaliação. De acordo com a Anvisa, a avaliação do pedido para usar a CoronaVac na faixa etária de 3 a 17 anos está próxima da decisão final. O relatório da área técnica será votado pela Diretoria Colegiada da agência, durante uma reunião extraordinária que ainda não foi marcada.

