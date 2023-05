Decisão impede entrada de crianças e adolescentes em motel no Acre

A pedido do Ministério Público do Trabalho no Acre (MPT-AC), por meio de ação civil pública (ACP), o Judiciário trabalhista da 14ª Região concedeu Tutela Provisória de Urgência para que empresa do ramo de motéis, estabelecida na cidade de Brasiléia, no Acre, abstenha-se de permitir a entrada de crianças e adolescentes em motel sem que estejam amparadas por lei e para impedir a exploração sexual infantil no estabelecimento. Leia mais em Amazonas Direito.