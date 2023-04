De serviço, policiais são vítimas de tentativa de assalto e suspeito é morto

Os suspeitos surgiram em automóvel prata no sentido contrário à rua onde os policiais estavam. Dois homens desceram do carro e anunciaram o assalto. Outros dois suspeitos, que vinham a pé, tentaram bloquear a passagem da viatura descaracterizada.

De acordo com a polícia, além do suspeito morto, um outro comparsa foi baleado e levado a um hospital. Duas pessoas acabaram presas.

