De ar-condicionado a grill, mulher é presa por furtar casa de amigos onde morava de favor

Segundo a polícia, as vítimas viajavam com frequência e ofereceram para que ela ficasse na casa, pois teria mais privacidade.

A casa fica no mesmo terreno em que há o depósito e o casal não imaginava que a amiga era a responsável pelos furtos. A polícia chegou as receptadores que estavam vendendo os produtos e eles indicaram a mulher.

A mulher recebeu abrigo por conta do momento difícil com a separação, mas começou a realizar furtos entre julho e setembro desse ano. O caso passou a ser investigado após o casal, dono da residência e trabalha como representante de eletrodoméstico, denunciar na polícia o sumiço de itens do depósito da família.

