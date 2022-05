Daniel Silveira já tem R$ 122 mil bloqueados após ser multado em R$ 405 mil pelo STF

Na decisão do STF, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas do deputado após ele se negar a usar tornozeleira eletrônica. Silveira alegou que não há necessidade de usar o equipamento por ter recebido o perdão de pena concedido pelo presidente Jair Bolsonaro .

Dos valores, foram bloqueados R$ 10.802,00 de um fundo de investimento no banco BTG e R$ 7.299,00 na conta salário no Banco do Brasil. O valor restante é de R$ 104 mil de três contas do Bradesco e de uma aplicação financeira (CDB).

