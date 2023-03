Dania leva advertência da produção e critica Bruna

Meia hora antes, Dania e Bruna tiveram uma interação que divertiu os espectadores. Em conversa no jardim, elas debatiam com Cezar Black se levariam algum participante para a vida ao deixarem o reality. "Você não vai levar ninguém pra sua vida? Você falou hoje que a pessoa que você encontrou aqui dentro era a Key, você não vai levar a Key pra sua vida?", questionou Bruna, apontando para Black, dando risada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dania Mendez mal chegou ao BBB 23 e já levou uma chamada da produção. No final da tarde desta quarta-feira (15), a mexicana circulou pelos cômodos e pegou um chocolate no Quarto do Líder. Em seguida, com o doce na mão, ela partiu para a cozinha e recebeu um alerta de atenção, que alarmou na casa toda.

