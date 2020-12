Curso sobre alfabetização voltado a professores abre mais 40 mil vagas

O Ministério da Educação abriu mais 40 mil vagas para o curso online Alfabetização Baseada na Ciência. As novas inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (24).

A capacitação é gratuita e destinada a professores que atuam na alfabetização de crianças e estudantes de licenciatura. A carga horária é de 160 horas.

As primeiras 40 mil vagas foram preenchidas em três dias. O curso tem início no dia 11 de janeiro.

As aulas serão realizadas no ambiente virtual de aprendizagem do MEC, por meio de vídeos, materiais de leitura e tarefas de estudo. O investimento do ministério é de mais de R$ 6 milhões.

Uma segunda etapa do curso prevê o envio de professores a Portugal para formação presencial sobre a proposta de alfabetização baseada na ciência.

As inscrições podem ser feitas no site avamec.mec.gov.br.