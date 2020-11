Curitiba e Palmas já têm prefeitos eleitos; confira

O atual prefeito de Curitiba, capital do Paraná, Rafael Greca (DEM) venceu a disputa pela prefeitura com 59,77% dos votos válidos. Goura (PDT) ficou em segundo lugar, com 13,26% dos votos válidos.

Até o momento, foram apurados 95,12% das urnas.

Tocantins

A candidata Cinthia Ribeiro foi reeleita prefeita de Palmas, capital do Tocantins. A atual prefeita teve 36,22% dos votos válidos.

O processo já foi praticamente concluído, com 98,73% das urnas apuradas. Na cidade não tem 2o turno. Cinthia Ribeiro (PSDB) é fonoaudióloga e tem 43 anos. Ela é prefeita concorrendo à reeleição. Ela concorreu como vice em 2016 na chama encabeçada por Carlos Amastha (PSB), que venceu o pleito e foi reeleito. Mas Amastha renunciou em 2018 para ser candidato ao governo do estado, passando a faixa para Cinthia.