Crivella ganha prisão domiciliar ao alegar que é do grupo de risco da Covid

Foi concedida pela Justiça o direito da prisão domiciliar ao prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos). O gestor deve deixar o presídio de Benfica e deve instalar a tornozeleira eletrônica.

O prefeito, detido na manhã de hoje (22) suspeito de liderar liderar 'QG da Propina’, teve prisão preventiva decretada após audiência de custódia, e foi levado para o presídio, entretanto, ganhou o direito da conversão de preventiva para prisão domiciliar, dado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, que acatou a justificativa da pandemia do coronavírus.

No documento, o presidente do STJ cita que Crivella tem 63 anos de idade, sendo considerado grupo de risco para a Covid-19.

Mesmo voltando para sua residência, sob monitoramento eletrônico, Marcelo seguirá afastado do cargo. O mandato do prefeito termina no próximo dia 31.