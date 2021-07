Cristiano Carvalho diz que não recebeu ou compactuou com pedido de propina

A empresa entrou na mira da CPI após o policial Dominghetti revelar o suposto pedido de propina de US$ 1 por dose por Roberto Dias, ex-diretor do Ministério da Saúde.

"Atuei somente como vendedor no Brasil. Não compactuei com pedido de propina ou coisa parecida. Não presenciei e não tenho nada para narrar sobre isso. Todas as perguntas factíveis a negociações do Ministério da Saúde e empresa Davati me comprometo a responder sem deixar nada em aberto", disse.

