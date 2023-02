Cristian vê momento de Fred Nicácio no quarto e diz que quer pedir desculpas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPORESS) - Cristian foi o quinto eliminado do BBB 23 (Globo) com 48,32% dos votos. Após sair do programa, o empresário foi conversar com Vivian Amorim e Patricia Ramos no Bate-Papo BBB, no Globoplay. O ex-BBB refletiu sobre o motivo de ter sido eliminado: "De repente eu não me posicionei dentro do grupo, que eu gostaria de sair do grupo. Acho que esse foi o meu grande erro"

No papo, Cristian explicou o motivo de não ter exposto o resto do grupo para as outras pessoas da casa. O ex-brother explica, então, se faltou coragem: "Eu não sei se é coragem, como eu falei, não era de atacar o jogo dos outros". Mas diz que também não expôs, principalmente Gustavo e Key, pois achava que o casal era forte fora da casa.

Mas para desvendar essa situação, Paula participou do Bate-Papo e contou tudo para Cristian. A biomédica revelou para o empresário que Key Alves é a grande vilã do reality. "Você acredita que a Key é a vilã aqui fora? Estou te contando" E finaliza: "Vida que segue aqui fora, você vai assistir e vai ver muita coisa".

Cristian comenta o momento em que assistiu ao lado de Cezar e Gustavo as sisters Bruna Griphao e Larissa trocando de roupa na Central do Quarto do Líder: "Às vezes, a gente está na zoeira mas a gente não sabe tudo o que está acontecendo. Não foi uma situação legal (...). Não é uma atitude legal. A gente levou mesmo na brincadeira, mas não é uma coisa bonita de ser mostrada".

O empresário assiste ao momento em que Fred Nicácio entra no quarto à noite. O ex-BBB julgou que o médico estava fazendo algum tipo de trabalho espiritual para ele. Vivian Amorim também repercutiu com ele sobre o recado de Tadeu Schmidt e Cristian justifica: "Pensei que fosse uma coisa de religião e não foi nada disso. Realmente não foi nada por maldade (...) Na hora do brinde ele [Nicácio] falou uma coisas e pensei se ele teria desejado algum mal para mim (...) Mas quero conversar com ele, pedir desculpas"