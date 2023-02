Cristian chora e desabafa para Paula no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Quarto Fundo do Mar do BBB 23, Cristian caiu no choro e desabafou com Paula. O brother comentou que não consegue ser falso no programa.

Cristian: "Cara, não consigo ser falso, não consigo."

Em seguida, o brother pediu para Paula deixá-lo sozinho. Com isso, continuou chorando.

Christian não suporta falsidade? Apesar de o brother comentar que não consegue ser falso hoje, combinou com o grupo formado pelo Fundo do Mar que tentaria tirar informações de Paula. A tática lhe rendeu comparações com Petrix, participante do BBB 20, que teve a mesma ideia.

"Deixa eu falar. Estou nessa 'lenga-lenga' com ela. O que vocês acham de eu articular para tentar buscar coisa dela?", perguntou na ocasião. Com a fala, Cezar questionou se o brother ficaria com a participante para ter mais informações.

Cristian respondeu: "Não sei, mano. Tentar pensar em alguma coisa para articular isso aí. Vê se ela solta alguma coisa."

Larissa também salientou sua preocupação com a aproximação de Cristian e Bruna. Em uma conversa com aliados, a sister disparou: "Se o grupo dele, que anda com ele, convive com ele, acha isso dele [ser falso]. Por que faz quatro dias que a guria está andando com ele, ela vai tirar o rapaz para Deus?".