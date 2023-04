Criminosos matam paraquedista, colocam em prancha de surf e jogam corpo ao mar

Consta no registro de ocorrência que Leandro, que também trabalhava como vigilante, estava amigos em um luau quando criminosos armados se aproximaram e teriam confundido o Leandro com um miliciano.

O paraquedista Leandro Leite, de 29 anos, foi assassinado e jogado ao mar no dia 6 de abril de deste ano, no entanto, o corpo só foi encontrado na última quita-feira (20), na Restinga de Marambaia, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

