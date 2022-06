Criminosos fazem funcionária refém e matam segurança a tiros dentro de shopping

Um tiroteio dentro de um shopping de luxo, espalhou pânico e deixou um segurança morto na tarde desse sábado (25), na Barra da Tijuca, na zona Oeste.

O crime ocorreu no Village Mall, e iniciou com um assalto dentro de uma joalheria. Na fuga, os bandidos fizeram uma funcionária refém e trocaram tiros com a equipe de segurança.

Houve pânico e correria e um dos seguranças acabou baleado e morto no local. Os assaltantes conseguiram fugir levando as joias e ainda a motocicleta de um cliente do shopping.