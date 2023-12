Criminosos fazem arrastão em festa de casamento em Manaus

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) afirmou que a ocorrência foi atendida por equipes da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar, que iniciou as buscas pelos suspeitos.

Vídeo da ação mostra que homens anunciaram o assalto quando os convidados começavam a se sentar após chegarem ao salão de festas. Todos se jogaram no chão e, alguns, tentaram se esconder sob as mesas.

