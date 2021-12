Criminosos entram em delegacia e roubam viatura da Polícia Civil

Um viatura da Polícia Civil de Santa Catarina foi roubada na madrugada de segunda-feira (20), da frente da delegacia de Itapoá. A polícia não deu detalhes sobre o que a quantidade de pessoas que invadiram o local, para não atrapalhar as investigações, mas há suposições de que os criminosos entraram pela janela e furtaram a chave de veículo que estava descaracterizado. Durante a fuga, o condutor ainda colidiu contra o muro. O carro já foi encontrado nesta terça e o caso continua em investigação.

